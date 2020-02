Polacy w długach. Najwięcej za sprzęt elektroniczny. To nie z czynszem Polacy zalegają najbardziej. W długi wpędzają ich abonamenty za telefon i opłaty za drogie smartfony, laptopy, tablety – informuje “Rzeczpospolita”. Łącznie 390 tys. osób jest winnych dostawcom mediów blisko 1,4 mld zł, a średni dług za rachunki domowe wynosi ponad 3,5 tys. zł, czyli niemal równowartość średniej krajowej pensji wypłacanej w ubiegłym roku – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, które poznała “Rzeczpospolita”. – Oprócz zaległych abonamentów na zadłużenie wobec operatorów składają się często noty obciążeniowe wynikające z kar umownych oraz należność za sprzęt: drogie telefony, laptopy, tablety, modemy czy konsole i telewizory. Oferowane w pakietach sprzęty są łakomym kąskiem dla tych, którzy lubią gadżety, ale zapominają spłacać zaciągnięte na nie zobowiązania – komentuje dla dziennika Jakub Kostecki, prezes zarządu Kaczmarski Inkasso. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.