Polacy z szansą na odszkodowanie po atakach na WTC Dzięki najnowszym zmianom w ramach funduszu odszkodowawczego, Polacy, którzy pracowali bądź znajdowali się w rejonie zawalonych wież WTC po atakach z 11 września 2001 roku, mogą liczyć na odszkodowanie. Amerykański fundusz odszkodowawczy działa teraz na korzyść ofiar. Skąd takie decyzje? Po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 roku osoby, które pracowały wśród zgliszczy wież World Trade Center, miały nie zostać poinformowane o niebezpiecznych substancjach w powietrzu. Jak informuje onet.pl, praca w toksycznym środowisku przyczyniła się do rozwoju chorób nowotworowych, gastrycznych i układu oddechowego. Właśnie to stanowi warunek skutecznej walki o odszkodowanie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

