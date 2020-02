Polka zaśpiewa na Oscarach Kasia Łaska zaśpiewa na Oscarach. Polska wokalistka i aktorka, która użyczała swego głosu Elsie z kultowej animacji “Kraina Lodu”, wykona utwór “Into the unknown” razem z kilkoma innymi “Elsami” z całego świata. O swoim sukcesie artystka poinformowała na Instagramie. Artystka napisała fanom, że długo musiała tę dobrą nowinę trzymać w tajemnicy. “Teraz kiedy to czytacie jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu gdzie spełniają się marzenia. Trudno mi to pojąć bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach!” – napisała uszczęśliwiona Łaska. “Polska Elsa” podzieliła się też refleksją, że nie ma czegoś takiego jak zbyt wielkie marzenia. “Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces, to ktoś w końcu to doceni!” – napisała Kasia Łaska. Tu możecie posłuchać jak śpiewała w “Krainie Lodu” Disneya. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

