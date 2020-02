Polonia nie będzie miała senatora. PiS wycofuje się z projektu. PiS wycofuje się z pomysłu zmian w drugiej izbie parlamentu. Zdaniem opozycji nigdy nie zgłaszał go na poważnie – czytamy w “Rzeczpospolitej”. – W sytuacji, w jakiej jesteśmy w Senacie, nie podejmuję się żadnej nowej inicjatywy. Nie widzę woli współpracy – mówi “Rzeczpospolitej” wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. O tym, że w Senacie powinni zasiadać przedstawiciele Polonii, już w 2011 r. mówił Michał Dworczyk, ówczesny koordynator kampanii polonijnej PiS, a obecnie minister bez teki. Podobne obietnice politycy PiS wyjątkowo często składali po zwycięstwie w 2015 r. W 2018 r. na Forum Polonijnym w Krynicy ówczesny marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział złożenie projektu noweli kodeksu wyborczego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

