Polscy hokeiści pokonali Kazachstan i awansowali do eliminacji olimpijskich Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie pokonała w Nur-Sułtanie Kazachstan 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) i wygrała turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Pekinie. Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że gospodarze występując na co dzień w światowej elicie, czyli dwa poziomy wyżej niż Biało-Czerwoni. Sensacyjny triumf dał Polakom awans do sierpniowych eliminacji olimpijskich. We wcześniejszym niedzielnym meczu turnieju Ukraina pokonała Holandię 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Polacy w czwartek rozgromili na otwarcie zawodów Holandię 8:0, dzień później wygrali z Ukrainą 6:1. Gospodarze turnieju przystępowali do niedzielnego spotkania także z kompletem punktów. Grający w elicie (czyli dwa stopnie wyżej niż Polacy) Kazachowie, mający w składzie naturalizowanych graczy z Rosji, Kanady i Szwecji, byli faworytem niedzielnego starcia. W pierwszej tercji mieli sporą przewagę, ale… przegrywali na jej zakończenie 0:1. Strzał z daleka Bartosza Ciury, wsparty rykoszetem, zaskoczył bramkarza i dał Polakom prowadzenie. Potem strzegący polskiej bramki John Murray (przydomek Jasiek Murarz) został poddany ostrzałowi, zwłaszcza podczas dwóch kar jego kolegów, mimo to wynik się nie zmienił. Po przerwie zaatakowali Kazachowie, ale Biało-Czerwoni kilka razy wyprowadzili groźne kontry. W 31. minucie zespół trenera Tomasza Valtonena prowadził 2:0 po trafieniu Martina Przygodzkiego. Rywale szybko zdobyli kontaktowego gola, potem doprowadzili do wyrównania. W ostatnich sekundach tej części sytuacji sam na sam z Henrikiem Karlssonem nie wykorzystał Krystian Dziubiński. Polacy świetnie rozpoczęli trzecią tercję. Po 29 sekundach prowadzili 3:2. Odbity od poprzeczki po strzale Filipa Komorskiego krążek wpakował do siatki Maciej Urbanowicz. Przez kolejne 19 minut Biało-Czerwoni bronili się, także w osłabieniu i mimo wycofania bramkarza przez rywali utrzymali korzystny wynik do końcowej syreny. W kwietniu w Katowicach odbędą się mistrzostwa świata Dywizji 1B w Katowicach, gdzie rywalami Polaków będą Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina. Celem Biało-Czerwonych będzie powrót na zaplecze elity, co nie udało się pod kierunkiem Valtonena podczas ubiegłorocznych MŚ w estońskim Tallinnie. Polska – Kazachstan 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Bramki: 1:0 Bartosz Ciura (8), 2:0 Martin Przygodzki (Oskar Jaśkiewicz, 31), 1:2 Dustin Boyd (Curtis Valk, Nigel Dawes, 31), 2:2 Dustin Boyd (Nigel Dawes, Curtis Valk, 36), 3:2 Maciej Urbanowicz (Filip Komorski, Krystian Dziubiński, 41). Kary: Polska – 4 minuty; Kazachstan – 6 minut. Polska: John Murray – Marcin Kolusz, Patryk Wajda, Bartłomiej Jeziorski, Dominik Paś, Aron Chmielewski – Arkadiusz Kostek, Bartosz Ciura, Noureddine Bettahar, Bartłomiej Neupauer, Damian Kapica – Oskar Jaśkiewicz, Jakub Michałowski, Maciej Urbanowicz, Filip Komorski, Krystian Dziubiński oraz Szymon Marzec, Filip Starzyński, Martin Przygodzki. Kazachstan: Henrik Karlsson – Darren Dietz, Leonid Metalnikow, Arkady Szestakow, Dustin Boyd, Nigel Dawes – Jesse Blacker, Jegor Szalapow, Roman Starczenko, Curtis Valk, Nikita Michajlis – Nikita Kleszenko, Aleksiej Makljukow, Jewgienij Rymarew, Dmitrij Szewczenko, Paweł Akolzin oraz Walery Oriechow, Dmitrij Gurkow, Tałga Żajlałow, Anton Sagadiejew, Jegor Pietuchow. Tabela końcowa turnieju w Nur-Sułtanie 1. Polska 3 9 17-3 2. Kazachstan 3 6 17-5 3. Ukraina 3 3 5-14 4. Holandia 3 0 1-18. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

