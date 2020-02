Polscy skoczkowie bez sukcesów w niedzielę Każda seria ma swój koniec. Dawid Kubacki zajął szóste miejsce w konkursie skoków narciarskich w japońskim Sapporo i pierwszy raz od końcówki grudnia nie stanął na podium Pucharu Świata. W niedzielę bezkonkurencyjny był Austriak Stefan Kraft. W sobotę, w pierwszym tegorocznym konkursie na Okurayamie, rządził wiatr. Wyraźnie prowadzący na półmetku Ryoyu Kobayashi warunki wylosował źle i w klasyfikacji spadł aż na 15. miejsce. Pech Japończyka był szczęściem Kubackiego, który zanotował dziesiąte pucharowe podium z rzędu. Apetyt na kolejne w niedzielę był ogromny, a zwycięzca ostatniego Turnieju Czterech Skoczni tylko go zaostrzył kapitalnym skokiem kwalifikacyjnym. Uzyskał 134,5 m, wygrał bardzo pewnie. Awans zapewniła sobie jeszcze trójka Biało-Czerwonych – Kamil Stoch, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Przepadli Andrzej Stękała i Klemens Murańka, który nie zdążył nawet usiąść na belce startowej, kiedy usłyszał o dyskwalifikacji za nieprzepisowy kombinezon. Przyszła pierwsza seria konkursowa i potwierdzenie – Kubacki czuł się tego dnia mocny, nawet bardzo. 131,5 m i świetny styl. Spłaszczonej do tego momentu czołówce odleciał, wypracował kilka punktów przewagi i wydawało się, że w finale będzie miał komfort, że jako lider skoczy ostatni. Ale na górze był jeszcze Stefan Kraft. Austriak zszokował rywali, ale samego siebie chyba również. Huknął 139 m i od Polaka miał ponad 14,1 pkt więcej. To był nokaut. Cieszyć mogła postawa Stocha, który jakby zapomniał o sobotnich niepowodzeniach i po locie na 128. metr był siódmy. Finał zapewnił sobie też Żyła (121 m i 25. miejsce). Po przerwie znów w głównej roli wystąpiła pogoda. Śnieg zaczął sypać tak, że niewiele było widać, a prędkości najazdowe spadły na łeb, na szyję. Szczęśliwie obfite opady szybko ustąpiły i najlepsi swoje próby oddali we względnie sprawiedliwych warunkach. Kiedy przyszła kolej Kubackiego, na prowadzeniu był Stephan Leyhe. Niemiec poszybował aż 142 m, czym dał liderowi Biało-Czerwonych do myślenia. I jak się okazało, wyraźnie go zdeprymował. Kubacki tym razem nie zachwycił, bo uzyskał tylko 126 m. O podium można było zapomnieć. Dawid Kubacki zajął ostatecznie szóste miejsce w konkursie skoków narciarskich w japońskim Sapporo. Chwilę później kolejny popis dał Kraft. Lider Pucharu Świata znów pokazał, że w niedzielę nie było na niego mocnych. Powtórzył skok na 139. metr i Leyhe wyprzedził o ponad 21 pkt. Podium, ze stratą już niemal 30 pkt, uzupełnił Ryoyu Kobayashi. Jako dziewiąty konkurs ukończył Stoch, który w finałowej próbie zanotował 129 m. 21. był Żyła (124 m w drugim skoku). Wyniki niedzielnego konkursu w Sapporo: 1. Stefan Kraft (Austria) 268,5 2. Stephan Leyhe (Niemcy) 247,4 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 239 4. Peter Prevc (Słowenia) 235,7 5. Karl Geiger (Niemcy) 234,8 6. Dawid Kubacki (Polska) 234,2 7. Timi Zajc (Słowenia) 231,8 8. Michael Hayboeck (Austria) 226,3 9. Kamil Stoch (Polska) 225,2 10. Anze Lanisek (Słowenia) 223,5 … 21. Piotr Żyła (Polska) 198,4 40. Aleksander Zniszczoł (Polska) 74,5 Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2019/20 1. Stefan Kraft (Austria) 1063 2. Karl Geiger (Niemcy) 1000 3. Dawid Kubacki (Polska) 924 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 907 5. Kamil Stoch (Polska) 613 6. Marius Lindvik (Norwegia) 607 7. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 516 8. Stephan Leyhe (Niemcy) 510 9. Peter Prevc (Słowenia) 507 10. Yukiya Sato (Japonia) 463 … 14. Piotr Żyła (Polska) 396 36. Maciej Kot (Polska) 37 39. Stefan Hula (Polska) 31 43. Jakub Wolny (Polska) 22 63. Klemens Murańka (Polska) 4. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

