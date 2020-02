Polska bogatsza od Portugalii. Nowe dane MFW. Polska przegoniła Portugalię pod względem PKB na osobę – wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego za 2019 rok. W zestawieniu MFW nasz kraj wyprzedzają jednak między innymi Czechy i Węgry. Z danych MFW wynika, że w Polsce PKB (Produkt Krajowy Brutto) na osobę liczony według parytetu siły nabywczej, czyli z uwzględnieniem różnic cen w poszczególnych krajach, w 2019 roku wyniósł 33,89 tysiąca dolarów, podczas gdy w Portugalii – 33,67 tysiąca dolarów. Nasz kraj znalazł się także przed Grecją (30,25 tysiąca dolarów), którą po raz pierwszy wyprzedziliśmy w 2015 roku. W porównaniu do 2018 roku awans zaliczyły Węgry (34,04 tysiąca dolarów), które wyprzedziły nie tylko Portugalię, ale i Polskę. Przed naszym krajem znaleźli się także nasi sąsiedzi Czesi – 38,83 tysiąca dolarów, Litwini – 36,7 tysiąca dolarów oraz Słowacy – 36,64 tysiąca dolarów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

