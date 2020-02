Polska gospodarka pod lupą Brukseli. Propozycje zmian w emeryturach. Komisja Europejska wytknęła w środę polskim władzom brak postępu w reformach, które miałyby zapewnić odpowiednią wysokość przyszłych emerytur i stabilność systemu emerytalnego. Wśród najważniejszych wyzwań w długim horyzoncie wymieniono zmniejszenie uzależnienia naszej gospodarki od węgla. Komisja Europejska, w ramach rekomendacji gospodarczych, które wydaje wobec wszystkich państw członkowskich, pozytywnie oceniła stan polskiej gospodarki, która – jak to ujęto – z sukcesem nadrabia zaległości. Z dokumentu wynika jednak m.in., że Polska nadal nie poradziła sobie z poprawą otoczenia regulacyjnego, w szczególności ze wzmocnieniem roli konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.