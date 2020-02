Polska na czele krajów strofowanych przez Kongres USA, obok Chin, Turcji i Rosji Aby osłabić wrażenie listu kongresmenów USA do prezydenta Dudy Adam Bielan opowiada o “dziesiątkach takich apeli tygodniowo”. Z analizy 136 dokumentów Kongresu wynika jednak, że interwencji z powodu naruszania demokracji jest tygodniowo tylko 1,5. Polska była napominana trzy razy, tak jak Chiny i Turcja. Dalej: Rosja, Irak, Kenia, Uganda, Honduras, Węgry… Komisja spraw zagranicznych Kongresu USA interweniuje w obronie zasad demokracji i praw człowieka średnio półtora raza w tygodniu. Wydaje oświadczenia lub pisze listy, gdy Chiny naruszają prawa mieszkańców Hongkongu, gdy Rosja represjonuje demonstrantów, Turcja zabija Kurdów, a Mjanma Rohidżów. Z europejskich spraw Komisja raz poprosiła ambasadora na Węgrzech, by wywierał presję na Orbána, zwróciła się do UE z apelem o ułatwienia wizowe dla mieszkańców Kosowa i poprosiła premiera Johnsona, by pomimo brexitu respektował umowę z 1998 roku z Irlandią. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

