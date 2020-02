Polska przekazała do TSUE odpowiedź ws. wniosku o środki tymczasowe Rząd w piśmie przesłanym dziś do TSUE wskazuje, że wniosek KE o środki tymczasowe jest niedopuszczalny – poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller. – Ani sama Unia, ani jedna z jej instytucji, jaką jest Trybunał Sprawiedliwości, nie posiadają żadnych kompetencji do ingerowania w kwestie związane z ustrojem poszczególnych państw członkowskich – powiedział. Kilkudziesięciostronicowa odpowiedź w sprawie wniosku KE o środki tymczasowe została złożona w Trybunale Sprawiedliwości UE. “Rząd w piśmie przesłanym dziś do TSUE wskazuje, że wniosek KE o środki tymczasowe jest niedopuszczalny. Wnioskowane środki zmierzają do zawieszenia jednej z izb konstytucyjnego organu RP jakim jest Sąd Najwyższy. Są również rażąco sprzeczne z zasadą nieusuwalności sędziów” – napisał rzecznik rządu na Twitterze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

