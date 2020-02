Polskie tenisistki pokonały Turcję, teraz Szwecja Iga Świątek i Magda Linette wygrały swoje pojedynki singlowe, dzięki czemu reprezentacja Polski szybko pokonała Turcję i zajęła pierwsze miejsce w tabeli grupy B Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej tenisowego Pucharu Federacji. W deblu Maja Chwalińska i Alicja Rosolska okazały się lepsze od pary Ayla Aksu – Ipek Oz 6:3, 6:4. Spotkanie ze znacznie niżej notowanymi Turczynkami było rozstrzygnięte już po pojedynkach singlowych. Zajmująca 48. miejsce w światowym rankingu Świątek pokonała w luksemburskim Esch-sur-Alzette 450. w zestawieniu Berfu Cengiz 6:3, 6:0. Około półtorej godziny później Linette (42.) wygrała z Pemrą Ozgen (209.) 6:0, 6:3. W czwartek Świątek i Linette również były lepsze od swoich rywalek ze Słowenii i rozstrzygnęły mecz na korzyść biało-czerwonych, mimo że później porażkę w grze podwójnej poniosły Maja Chwalińska i Alicja Rosolska. Kolejnymi rywalkami Biało-Czerwonych, w sobotę, będą Szwedki, które w turnieju w Luksemburgu uplasowały się na drugiej pozycji w grupie A. W decydującym meczu przegrały z Serbkami 1:2. Jeśli podopieczne kapitana Dawida Celta wygrają to spotkanie, awansują do barażu o Grupę Światową II, czyli zaplecze elity. Polska – Turcja: Iga Świątek – Berfu Cengiz 6:3, 6:0 Magda Linette – Pemra Ozgen 6:0, 6:3 Maja Chwalińska, Alicja Rosolska – Ayla Aksu – Ipek Oz 6:3, 6:4 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

