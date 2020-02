Polskie tenisistki zrobiły kolejny krok w drodze do elity Polskie tenisistki nie zawiodły. Iga Świątek i Magda Linette wygrały swoje mecze singlowe, zapewniając Biało-Czerwonym zwycięstwo nad Szwecją 2:0, a co najważniejsze awans do baraży o Grupę Światową II. Turniej rozgrywany był w luksemburskim Esch-sur-Alzette. Polki szły jak burza. Najpierw bardzo pewnie wygrały Grupę B, pokonując kolejno Słowenię 2:1 i Turcję 3:0, a w sobotę w meczu o awans okazały się lepsze od Szwedek. W starciu z reprezentantkami Trzech Koron wystarczyły popisy naszych singlistek. Najpierw swój mecz wygrała liderka Polek Iga Świątek. Po wyrównanym boju pokonała Mirjam Bjorklund 7:5, 4:6, 6:3. Mecz trwał dwie godziny i 36 minut. Później na kort wyszła Magda Linette i także nie bez problemów poradziła sobie z Johanną Larsson. Poznanianka grała falami. W pierwszej partii prowadziła już 4:0, aby po chwili zrobiło się 4:4. Ostatecznie zwyciężyła 7:5. W drugim secie emocje również trwały do samego końca. Przy prowadzeniu 5:4 Linette odebrała podanie rywalce, wygrywając set 6:4, a cały mecz 2:0. Debla nie rozegrano, gdyż mecz był rozstrzygnięty po dwóch pojedynkach singlowych. W barażach o Grupę Światową II, czyli bezpośrednie zaplecze elity, Polki zagrają w dniach 17-18 kwietnia. Jeśli za dwa miesiące wygrają (wkrótce będą wiedziały, z kim zagrają), awansują do meczów kwalifikacyjnych o Grupę Światową, które odbędą się w lutym 2021. Polska – Szwecja 2:0 Iga Świątek – Mirjam Bjorklund 7:5, 4:6, 6:3 Magda Linette – Johanna Larsson 7:5, 6:4 Debla nie rozegrano. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

