Polskie wynalazki, które mogą odmienić przyszłość Nasza cywilizacja nieustannie mierzy się z nowymi wyzwaniami i poszukuje rozwiązań, które pomogą im sprostać. Kryzys klimatyczny, kończące się surowce naturalne czy choroby można przezwyciężyć przez odkrycia nauki i techniki, których polskim naukowcom nie brakuje. Przedstawiamy najciekawsze wynalazki ostatnich lat opracowane w naszym kraju. Scoby to ekologiczna alternatywa dla plastiku stworzona przez Różę Rutkowską z firmy MakeGrowLab, która ma swoją siedzibę w Puławach. Materiał to symbioza kultur bakterii i grzybów znanych ze sfermentowanej herbaty, czyli kombuchy. Może służyć do pakowania czy przechowywania jedzenia, chemii, tekstyliów. Jest nawet jadalny, a rozkłada się jak papier. Projekt doczekał się już licznych nagród i grantów, czeka go także udział w międzynarodowym konkursie Chivas Venture, gdzie twórcy powalczą o blisko 1 mln dol. nagrody. Kolejny wynalazek rozwijany przez Jerzego Wysockiego i firmę Biotrem ma już większe zastosowanie. Naczynia z otrąb pszennych są sprzedawane na całym świecie. Z jednej tony tego produktu ubocznego przy użyciu niewielkiej ilości wody może powstać 10 tys. sztuk, które rozłożą sie w ciągu 30 dni. Jeśli dodamy do tego wynalazek naukowców z Politechniki Gdańskiej w postaci jednorazowych widelców, noży i łyżek z kukurydzy oraz mąki ziemniaczanej to Polska może stać się liderem w globalnej walce z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem.

