Pompeo zapowiada miliard dolarów dla krajów Trójmorza Sekretarz stanu USA zapowiedział wsparcie finansowe dla projektów inicjatywy Trójmorza. To bardzo ważna deklaracja – cieszy się szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Stany Zjednoczone chcą wesprzeć finansowo projekty energetyczne przygotowywane przez kraje inicjatywy Trójmorza. Zapowiedział to sekretarz stanu USA Mike Pompeo na trwającej w Monachium Konferencji Bezpieczeństwa. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował, że Waszyngton przeznaczy na to nawet miliard dolarów. Celem USA jest napędzenie inwestycji prywatnych w sektor energetyczny w regionie rozciągającym się pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Ma to pomóc krajom Europy Środkowej i Wschodniej uniezależnić się od Rosji w sprawach energetyki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.