Ponad 1700 ofiar śmiertelnych koronawirusa W niedzielę komisja zdrowia w prowincji Hubei, epicentrum koronawirusa, odnotowała 100 zgonów i 1993 nowych przypadków zachorowań. Liczba ofiar śmiertelnych w Chinach wzrosła tym samym do 1765. Komisja zdrowia prowincji Hubei podała, że całkowita liczba osób zakażonych w prowincji wyniosła 58 182. 1696 osób w regionie zmarło. Według opinii lekarzy ponad 8 tys. pacjentów jest w stanie ciężkim, zaś 1 700 w stanie krytycznym. Obserwacją medyczna objętych jest w prowincji Hubei 71, 6 tys. mieszkańców, którzy mieli bezpośredni kontakt z chorymi. Wyleczono 6639 osób. W całych Chinach liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1765. W niedzielę władze w Pekinie poinformowały, że zakażonych koronawirusem w Chinach jest ponad 68,5 tys. ludzi, dotychczas udało się wyleczyć ponad 9,4 tys. chorych.

