Ponad pięć tysięcy nowych przypadków koronawirusa w ciągu ostatniej doby Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa SARS-CoV-2 w Chinach wzrosła do 1380 – poinformowała w piątek w Pekinie chińska państwowa komisja zdrowia. Liczba zakażonych powiększyła się o kolejne 5090 przypadków. W całych Chinach zakażonych koronawirusem jest już 63 851 osób. Jak podała chińska państwowa komisja zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych wirusa powiększyła się o 121 osób. Do czwartku 6982 osoby wyzdrowiały i zostały już wypisane ze szpitali. Chińskie władze przyznały w środę, że rzeczywista liczba zmarłych i zakażonych może być wyższa. – Najnowsze dane nie wskazują na to, że epidemia zbliża się do szczytu – mówił Adam Kamradt-Scott, ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych z Uniwersytetu w Sydney. – Na podstawie obecnego trendu potwierdzonych przypadków wydaje się, że chociaż władze chińskie robią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, to to wszystko wydaje się być zbyt małe – powiedział Kamradt-Scott. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

