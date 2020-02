Porozumienie Gowina włączyło się w kampanię Dudy Porozumienie Jarosława Gowina włączyło się w kampanię wyborczą ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. “Jedynym kandydatem, który może liczyć na poparcie Porozumienia jest Andrzej Duda” – podkreślił lider tego ugrupowania. W niedzielę w krakowskim Parku Jordana podczas biegu walentynkowego podpisy pod listą Dydy zbierali działacze partii, z jej liderami na czele: wicepremierem, ministrem szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem i ministrem rozwoju Jadwigą Emilewicz. Jak powiedział dziennikarzom Gowin, działacze jego partii w całym kraju zbierają podpisy pod kandydaturą Dudy już od tygodnia. Ugrupowanie planuje także zorganizowanie na przełomie marca i kwietnia specjalnej konwencji, podczas której udzieli uroczystego poparcia ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

