Posłanka PiS pokazała środkowy palec celowo Gest “fuck you”, który wykonała w Sejmie posłanka Lichocka po tym, gdy PiS przegłosował 2 mld zł na TVP, a nie – jak domagała się opozycja – na leczenie chorych na raka, od kilku dni jest tematem politycznym numer jeden. W rozmowie z naTemat.pl ekspertka od mowy ciała Daria Domaradzka–Guzik tłumaczy, dlaczego nie wierzy w tłumaczenia polityczki partii rządzącej, która twierdzi, że ułożenie jej dłoni miało charakter przypadkowy. Anna Dryjańska: Od początku nie wierzyłam w tłumaczenia posłanki Joanny Lichockiej na temat “przypadkowego” gestu środkowym palcem. Czy jestem uprzedzona? Może trzeba jej dać przywilej wątpliwości?

Daria Domaradzka–Guzik: Tyle, że w tym przypadku nie ma żadnych wątpliwości. W rzeczonym geście nie ma nic przypadkowego.



Sama posłanka twierdzi, że pocierała oko. Podobnie bronili jej niektórzy koledzy z PiS i TVP.



Śledziłam te dyskusje, ale tu nie ma czego roztrząsać. Posłanka PiS pokazała wulgarny gest celowo, świadomie i intencjonalnie.

