Pot-pouri imigracyjne, czyli o wszystkim (ważnym) po trochu

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Może jednak nie o wszystkim, ponieważ niemożliwe jest opisać wszystko i o wszystkim, ale wybrałam kilka często powtarzających się od Państwa pytań do mnie.

Super-visa dla rodziców

Czy warto starać się o super-wizę dla rodziców-Polaków? Nie sądzę. Przede wszystkim po co składać podanie o wizę, skoro do wjazdu do Kanady obywatele polscy potrzebują tylko eTA, a o tę staranie się to żaden kłopot. W momencie jak rodzice przyjadą już do Kanady, mogą otrzymać zgodę na pobyt tutaj na okres do 6 miesięcy, który to okres można przedłużać. Różnica jeżeli chodzi o posiadaczy super-wizy jest taka, że zapraszające dzieci muszą się wykazać odpowiednim dochodem, a rodzice muszą zostać na cały rok z góry ubezpieczeni przez kanadyjską formę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie takie może kosztować pięć i więcej tysięcy dolarów na osobę. Natomiast jeżeli rodzice przyjadą do Kanady jako „zwykli turyści”, na eTA, to mogą się ubezpieczyć w Polsce, a tam wykupione ubezpieczenie jest około 3 razy tańsze niż w kanadyjskiej formie ubezpieczeniowej, a pokrywa dokładnie to samo.

Pobieranie danych biometrycznych, czyli Biometrics jest obowiązkowe dla wszystkich prócz:

– oczywiście obywateli Kanady oraz stałych mieszkańców – tzw. permanent residents

– turystów, którzy nie potrzebują wizy wjazdowej do Kanady

– dzieci poniżej 14. roku życia

– osób powyżej 79. roku życia (za wyjątkiem starających sie o azyl w Kanadzie – wtedy nie ma górnej granicy wieku)

– głów państwa lub rządów innych krajów

– osób, które starają się lub posiadają wizę dyplomatyczną

– osób, które już złożyły swoje dane biometryczne na pobyt stały, a starają się w międzyczasie o wizę pracowniczą czy studencką.

Jednocześnie od grudnia 2019 roku wprowadzony został obowiązek złożenia danych biometrycznych jeżeli osoba przyjechała tutaj jako turysta i składa podanie o przedłużenie swojego pobytu w Kanadzie, nawet turystycznie.

Dzieci poniżej 18. roku życia podróżujące do Kanady bez rodziców

Takie dzieci muszą posiadać ze sobą informację, kto będzie ich opiekunem podczas ich pobytu w Kanadzie. Kolejnym dokumentem, który jest potrzebny, jest list podpisany przez oboje rodziców, z pozwoleniem na przebywanie w Kanadzie. Jeżeli jedno z rodziców towarzyszy mu – wtedy list taki powinien być podpisany przez nietowarzyszącego rodzica. Zwłaszcza jest to ważne, jeżeli istnieje wyrok sądowy odnośnie opieki nad dzieckiem. Taki obowiązek istnieje nie od dzisiaj (również jeżeli chodzi o podróże z Kanady gdziekolwiek indziej), ale od jakiegoś czasu zauważam, że coraz częściej jest egzekwowany.

Po przybyciu do Kanady

Każdy przyjezdny, obcokrajowiec i nie tylko (czyli również obywatel Kanady i stały mieszkaniec), może spodziewać się rewizji osobistej oraz kontroli swojego bagażu, łącznie z przeszukaniem telefonu, komputera itp. Urzędnik na granicy (CBSA officer) nie musi mieć nakazu przeszukania, więc trzeba mu dać swój kod na otwarcie telefonu i komputera, albo… można się liczyć w zarekwirowaniem tych elektronicznych urządzeń, oraz niewpuszczeniem do Kanady, w przypadku obcokrajowców.

Deklaracja celna

Deklarować należy wszystko, co się przywozi do Kanady. Wszystko. Czyli również alkohol, papierosy, prezenty, oraz jedzenie. Nie tylko kanapki, ale również cukierki, czekoladę, kawę itp. Niekoniecznie zabronione jest wwożenie tych artykułów do Kanady, ale deklaracja jest obowiązkowa. Obowiązek ten istnieje od… praktycznie zawsze, lecz teraz jest szczególnie przestrzegany, więc po co narażać się na nieprzyjemności, kary pieniężne, rekwirowanie… Lepiej zadeklarować. Lub nie przywozić. To samo z pieniędzmi i kosztownościami. Są limity i warto naprawdę się z nimi zapoznać zanim zdecyduje się pakować walizki.

Użyteczny link: https://travel.gc.ca/returning/customs/what-you-can-bring-home-to-canada

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.