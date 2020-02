Pożegnalny koncert “Mozarta improwizacji jazzowej” Adama Makowicza Podczas kiedy w Toronto trwała wytężona praca nad zorganizowaniem i logistyką koncertu w hołdzie Fryderykowi Chopinowi “BRILLANTE. Merci Monsieur Chopin” Adam Makowicz przebywał w Polsce na corocznym jesiennym tournee koncertowym. I oto pewnego pięknego wrześniowego dnia otrzymałam od Adama krótką i zatrważająca wiadomość: “Jestem w drodze do szpitala”. Tylko tyle. Nieco później zorientowałam się, iż prawdopodobnie stan zdrowia Adama jest krytyczny i nie mogę liczyć na żadne dodatkowe od niego wiadomości. Ze względu na przestrzegane w Polsce rozporządzenie RODO, moje usilne próby uzyskania od szpitala informacji o stanie zdrowia Adama spełzły na niczym. Potwierdzono jedynie, że pacjent o takim nazwisku istotnie przebywa w szpitalu na oddziale ratunkowym. Po upływie kilkudziesięciu godzin, pełna uzasadnionych obaw wylądowałam w Warszawie. Szybki dojazd do szpitala gdzie bez zbytniego trudu odnalazłam oddział ratunkowy dedykowany poważnym schorzeniom zagrażającym życiu. No i Adam, BARDZO osłabiony z widocznymi oznakami traumy, pod stałym 24-godzinnym nadzorem przemilych pań pielęgniarek i wspaniałych lekarzy. Pan doktor opiekujący się na tym oddziale moim małżonkiem, nad wyraz szczegółowo opisał faktyczny stan zdrowia Adama i prognozy na najbliższą przyszłość. Pierwsza rzecz, którą zwłaszcza podkreślono, był kilkumiesięczny całkowity zakaz lotów samolotem, zwłaszcza międzykontynentalnych. W dalszej perspektywie, Adam będzie mógł odbywać tylko nieliczne i krótsze podróże samolotami. Stąd też tytuł marcowego koncertu Adama Makowicza w Toronto “The Grand Finale”. Jest dedykowany wszystkim jego fanom oraz miłośnikom sztuki fortepianowej improwizacji jazzowej, dla których Adam koncertował w Toronto od późnych lat 80. ubiegłego stulecia. I na ten koncert zapraszamy już w marcu. Adam Makowicz – legenda jazzu, mistrz improwizacji, wybitny pianista i kompozytor, filantrop na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, zagra swój ostatni, pożegnalny koncert w Toronto. W piątek, 27 marca 2020 o godz 19:30, w prestiżowej sali koncertowej Glenn Gould Studio w centrum Toronto, królować będzie Jazz. Ale nie tylko. Kilka dni temu minęła 210. rocznica urodzin naszego wielkiego kompozytora-pianisty Fryderyka Chopina. W hołdzie wielkiemu Mistrzowi, koncert rozpoczniemy wybranymi dziełami wielkiego Fryderyka. Trzy wybrane utwory wykonane zostaną przez dwóch pianistów, na dwóch fortepianach, w dwóch jakże różnych interpretacjach, czyli w muzycznym języku klasycznym i jazzowym. Program całego wieczoru zapowiada się fascynująco! Nie tylko z uwagi na występ solowy legendarnego jazzmana. Usłyszą Państwo Adama Makowicza – “Mozarta improwizacji jazzowej” (jak pięknie “ochrzcił” Adama po jednym ze wspólnych koncertów znakomity dyrygent Maestro Jerzy Maksymiuk i co natychmiast podchwyciła prasa) w tandemie ze swymi wspaniałymi muzycznymi gośćmi: Danielem Wnukowskim, wirtuozem fortepianu, oraz nowojorskim Trio MMD o składzie; fortepian-saksofon-kontrabas czyli Makowicz-Medyna-Dingler. Wszyscy soliści “The Grand Finale” to uznani artyści aktywnie koncertujący na scenach świata. W programie wieczoru znajdą się między innymi kompozycje Benny’ego Goodmana, Duke’a Ellingtona, Jerome’a Kerna, George’a Gershwina, Theloniousa Monka, Raya Noble’a, Errolla Gardnera, Harda Arlena, a także autorskie kompozycje Adama Makowicza. Prowadzenie koncertu po polsku i angielsku powierzyliśmy ulubieńcom publiczności polonijnej oraz kanadyjskiej. Mistrzami ceremonii “THE GRAND FINALE” będą Wojtek Gawenda oraz Jaymz Bee. Joanna Makowicz Szczegółowe informacje tutaj: Realizacja i management: Joanna Makowicz @ International Arts and Performers Society ••• Zapraszam to przeczytania mojego artykułu napisanego przed planowanym wcześniej koncertem, napisany po spotkaniu z Joanną i Adamem Makowiczami. O ile szczegóły koncertu “BRILLANTE. Merci Monsieur Chopin” nie są aktualne, wiele w nim ciekawych informacji o Adamie Makowiczu i zdjęć. ARTYKUŁ Małgorzata P. Bonikowska Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

