Pozwała miasto i Skarb Państwa za smog i wygrała. “To przełomowy wyrok”. Katarzyna Ankudowicz pozwała miasto i Skarb Państwa za złą jakość powietrza. W poniedziałek sąd rejonowy w Warszawie przyznał jej rację. Skarb Państwa i – po raz pierwszy – miasto, muszą zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz hospicjum. O wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia poinformowała Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego, która reprezentowała aktorkę. Jak czytamy w informacji, wyrok z powództwa Katarzyny Ankudowicz zapadł w poniedziałek. – Wygraliśmy, to przełomowy i miażdżący wyrok. Sąd wskazał, że miasto i Skarb Państwa są winne zanieczyszczeniu powietrza – relacjonowała na Instagramie tuż po ogłoszeniu wyroku aktorka. “Sąd uwzględnił w całości powództwo przeciwko Warszawie i przeciwko Skarbowi Państwa i zasądził od pozwanych rzecz Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa kwotę 10 000 zł (powódka nie domagała się zasądzenia świadczeń na swoją rzecz, tylko na rzecz wskazanego hospicjum)” – poinformowała kancelaria. I zwróciła też uwagę na to, że wyrok ma duże znaczenie społeczne dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska w Polsce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.