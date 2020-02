Pracownicy z Polski jak niewolnicy. Oskarżeni przed sądem. Przed sądem w Stuttgarcie ruszył proces pary, która zmuszała pracowników sezonowych z Polski do niewolniczej pracy. Nie tylko mieli dostawać głodowe stawki, ale również pracować w nieludzkich warunkach. Oskarżony właściciel niemieckiego gospodarstwa twierdzi, że czuje się niewinny. Handel ludźmi albo przymuszanie do pracy w celu zarobkowym – to główny zarzut z aktu oskarżenia wobec rolnika z wioski Daetzingen (powiat Boeblingen) niedaleko Stuttgartu oraz jego byłej żony, którzy stanęli przed sądem krajowym w Stuttgarcie. W latach 2008-2011 mieli oni zmuszać pracowników sezonowych z Polski do ciężkiej pracy w gospodarstwie w uwłaczających warunkach i za głodowe stawki. Sprawę, którą po wielu odroczeniach zajmuje się teraz sąd krajowy w Stuttgarcie, opisuje gazeta „Schwaebisches Tagblatt”. Według gazety parze, która zachowuje milczenie na temat stawianych jej zarzutów, grozi do dziesięciu lat więzienia. W kręgach prawniczych proces uchodzi za wyjątkowy. „Takie przypadki rzadko trafiają przed sąd” – przyznaje rzecznik sądu krajowego Christoph Buchert. Wyjaśnia, że najczęściej brakuje świadków, którzy chcą zeznawać. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

