Prawica w archiwach znalazła “haka” na marszałka Senatu Trudno nie odnieść wrażenia, że w obozie “dobrej zmiany” liczne siły i środki rzucono, aby znaleźć coś, co skompromituje marszałka Senatu. Intencja wydaje się jasna – Tomasz Grodzki stoi na czele Izby Wyższej, a tam większość stanowi opozycja. Po serii doniesień o łapówkach, jakie miał przyjmować prof. Grodzki, tym razem opublikowano coś, co miałoby rzucać cień na ojca marszałka Senatu. Temat podjęła Dorota Kania, specjalistka od “resortowych dzieci”. Już we wtorek wieczorem opublikowała na Twitterze fotografię dokumentu, który ma być zobowiązaniem do zachowania tajemnicy służbowej przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Stanisława Grodzkiego. “Stanisław Grodzki, akta UB” – tyle tylko napisała na Twitterze Kania. Jej redakcyjny kolega Adrian Stankowski poszedł krok dalej: “Papa Grodzki w najgorszych latach stalinowskiego terroru pełnił funkcję lekarza w ubowskim więzieniu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

