“Prawny polexit już jest”, profesor Jan Zimmerman o konsekwencjach podpisania ustawy represyjnej Konsekwencje podpisania ustawy represyjnej są ogromne. Ustawa nie tylko wprowadza, ale konsekwentnie kontynuuje nieprawdopodobny chaos prawny, jaki w tej chwili w Polsce mamy. Prawie mamy do czynienia z dwoma systemami prawnymi, które się wykluczają wzajemnie – ocenił w rozmowie z TVN24 profesor Jan Zimmermann, były kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy. Profesor Jan Zimmermann, były kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy w rozmowie z TVN24 mówił o konsekwencjach podpisania ustawy represyjnej. – O tych konsekwencjach to już była mowa od dłuższego czasu we wszystkich właściwie audycjach TVN-u, bo konsekwencje były widoczne i komentowane już wtedy jak ustawa powstawała, potem jak była uchwalana, potem jak była w Senacie przedstawiana. Właściwie sama kwestia podpisu to jest takie dokończenie czy domknięcie całej sprawy. Fakt podpisania to jest fakt historyczny i bardzo przykry, ale on ma znaczenie tylko symboliczne. Tak naprawdę ma znaczenie ten tekst ustawy – ocenił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

