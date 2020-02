Premier o propozycji unijnego budżetu: mówimy twarde “nie” Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie budżetu na lata 2021-2027 jest niewystarczająca, zbyt mało ambitna. Unię Europejską stać na więcej – powiedział premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do swojego sobotniego spotkania w Portugalii z przywódcami kilkunastu państw UE w tak zwanej Grupie Przyjaciół Spójności. W spotkaniu w Portugalii udział wzięli przedstawiciele 17 z 27 państw członkowskich UE: Czech, Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Estonii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Grecji, Malty, Portugalii, Hiszpanii, Włoch oraz Rumunii. Grupa Przyjaciół Spójności ma charakter nieformalny i skupia kraje zainteresowane utrzymaniem obecnej formy polityki spójności, która ma zapewniać fundusze pomagające w wyrównywaniu poziomu życia w różnych regionach UE. Komisja Europejska chce ograniczyć te środki, koncentrując się na nowych priorytetach. Premier powiedział, że Grupa przyjęła deklarację, w której mówi twarde “nie” propozycjom ograniczania polityki spójności i polityki rolnej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

