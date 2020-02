Premier Szkocji zapowiada walkę o niepodległość i powrót do Unii Europejskiej “Szkocja powróci do serca Europy już jako niepodległe państwo” – napisała na Twitterze szefowa autonomicznego rządu szkockiego Nicola Sturgeon po oficjalnym wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Swojego tweeta zilustrowała zdjęciem unijnej flagi. W połowie stycznia rząd Wielkiej Brytanii formalnie odrzucił wniosek Nicoli Sturgeon, która jest także przewodniczącą Szkockiej Partii Narodowej (SNP), o zgodę na przeprowadzenie w tym roku drugiego referendum niepodległościowego. “Kolejne referendum niepodległościowe prowadziłoby do przedłużania politycznej stagnacji, w której Szkocja jest od dekady” – napisał Johnson w liście do Sturgeon. Johnson przypomniał, że zarówno ona, jak i jej poprzednik Alex Salmond obiecywali, iż referendum w 2014 roku będzie “jedynym w tym pokoleniu”, a mieszkańcy Szkocji zdecydowanie opowiedzieli się wówczas za pozostaniem ich kraju w składzie Zjednoczonego Królestwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.