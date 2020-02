“Prezent” od związkowców w biurach premiera i wiceministra Związkowcy wysypali w poniedziałek węgiel w biurach poselskich przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku. – Przyszliśmy zaprotestować przeciwko polityce rządu, przeciw temu, że tyle ton węgla się sprowadza, nie tylko z Rosji. Polityce samorządów, które eliminują węgiel z życia publicznego – mówił szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Jak wyjaśniono, związkowcy oczekują “pilnych działań rządu”. W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) odbył się w poniedziałek rano strajk ostrzegawczy. Górnicy, którzy rozpoczęli pracę z dwugodzinnym opóźnieniem, domagali się wyższych pensji oraz rozwiązania narastających problemów branży górniczej. Według deklaracji związkowców strajk zorganizowano we wszystkich kopalniach spółki. Na tym się jednak nie skończyło. Związkowcy przyszli także w poniedziałek do biura poselskiego premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach. Przed drzwiami wysypali węgiel, przykryli go kablami i ulotkami. W ten sposób chcieli zaprotestować – jak wynika z zamieszczonych na ulotkach haseł – przeciwko importowi węgla oraz prądu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

