Prezenty z grawerem na różne okazje

Szukasz prezentu, którym zaskoczysz swoich bliskich? Postaw na personalizowany upominek – doskonałą alternatywę dla nudnych, gotowych podarunków.

Prezent z grawerem na ślub

Obrączki z grawerem są jednym z najpiękniejszych prezentów, jaki mogą podarować sobie przyszli małżonkowie. Wyznanie miłosne, data ślubu lub imię ukochanej osoby zapisane wewnętrz pierścienia stanie się wyjątkową pamiątką ze ślubu, a także cichym towarzyszem każdego kolejnego roku spędzonego razem.

Personalizowany upominek doskonale sprawdzi się również w roli prezentu dla młodej pary. Zamień kopertę z gotówką na podarunek zaprojektowany specjalnie z myślą o zakochanych. Drewniana taca śniadaniowa z dedykacją na posiłki serwowane prosto do łóżka, kieliszki do wina z imionami małżonków, a może posrebrzana szkatułka na biżuterię? W poszukiwaniu inspiracji zajrzyj na mygiftdna.pl.

Ciekawym pomysłem jest fotoksiążka lub personalizowany album na zdjęcia, który może posłużyć jako weselna księga gości. Album z nadrukowanymi imionami młodych i datą zaślubin będzie unikalnym dodatkiem na każdym weselu, a pozostawione w nim wpisy – niezwykłą pamiątką z najważniejszego dnia w życiu: dnia Waszego ślubu.

Prezent z grawerem dla Mamy i Taty

Upominki z grawerem są nie tylko stylowe, ale także praktyczne. Mamę zachwycą dodatki do kuchni – drewniana deska do krojenia z ulubionym cytatem lub zestaw do serów (deska, sztućće i otwieracz) z wygrawerowanymi inicjałami. Innym pomysłem będzie personalizowany pojemnik na chleb czy eleganckie sztućce do ciast i deserów – widelczyk, łopatka i noże.

A może chcesz podarować mamie chwilę przyjemności? Sprezentuj jej słoik z uroczym napisem wypełniony po brzegi słodkościami lub aromatycznymi ziarnami kawy. Podobną rolę spełni skrzyneczka na herbatę z wybranym napisemnp. „Herbaciarka mamy”. Nie zapomnij dołączyć do niej drobnych upominków – liściastą herbatę, zaparzacz i tabliczkę pysznej czekolady.

W przypadku taty – wielbiciela mocnych trunków – udanym prezentem będzie grawerowana kafarka i szklanki do whisky. Według ekspertów, rodzaj szklanki, z której sączony jest napój, może przesądzić o jego walorach smakowych. Do picia whisky polecane są kieliszki w kształcie tulipana lub niskie, kwadratowe szklanki z grubego szkła. Kupując zestaw dla konesera, nie zapomnij dodać do niego czegoś jeszcze – butelki dobrego trunku!

Prezent z grawerem dla drugiej połówki

Jest tyle okazji, żeby sprezentować coś ukochanej – rocznica, Walentynki, urodziny… Tego roku, zamiast kupować kolejny oklepany upominek, postaw na prezent z personalizacją, dzięki któremu wyrazisz to, co czujesz. Dedykowany cytat, słowa „Kocham cię” czy grawer z imieniem dziewczyny potrafi odmienić każdy, nawet najbardziej zwyczajny przedmiot. Wśród personalizowanych produktów kobiety ulubiły sobie biżuterię – srebrne wisiorki z przewieszką w kształcie serca, pierścionki czy bransoletki. Inne pomysły na romantyczny prezent znajdziesz na blogu mojeprezenty.pl.

Chłopaka zaskoczysz eleganckim, skórzanym portfelem z grawerem, solo lub w zestawie z brelokiem i metalowym długopisem. Grawerowana skóra w wybranym kolorze ozdobi także stylowy kajet. Podaruj go chłopakowi i opatrz napisem np. „Sekretne plany dominacji nad światem by Antek”.

Panowie docenią typowo męskie prezenty – zapalniczkę, piersiówkę, młotek lub nóż myśliwski ze swoim imieniem, jak i upominki z jajem, które rozśmieszą ich do łez. Pamiętaj, że personalizacja daje ci możliwość nie tylko do przelania swoich uczuć, ale także do dodania treści, które przede wszystkim będą bawić i inspirować.