Prezes największego sądu w Polsce: chcemy pracować, ale brakuje ludzi Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie alarmuje o brakach kadrowych. – Obywatele będą dłużej czekać na wyrok – przestrzega. Ponad 100 etatów asystentów i urzędników nie jest obsadzonych, a wakatów sędziowskich jest ponad 90. Joanna Bitner, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, zareagowała na początku lutego na twitterowe wpisy dotyczące zbyt długiego czasu wyznaczania terminów w jej sądzie i zbyt małej liczby sal do orzekania. “Idzie nowe? Czas oczekiwania w Sądzie Okręgowym w Warszawie na I rozprawę wynosi 1,5 roku od wpływu sprawy do sądu zgodnie z niedawnym zarządzeniem sędziego? Serio? 1,5 roku na pierwszą rozprawę?” – napisał jeden z radców prawnych. Do dyskusji pod tweetem dołączył ekonomista Robert Gwiazdowski: “Proszę nie zapominać o salach, których liczba się też nie zwiększa” – stwierdził. “Sale mamy. Nie mamy protokolantów. W 2019 na 499 etatów sekretarskich było obsadzonych średnio 360. Nie ma chętnych w konkursach. W 2019 była podwyżka 650,- zł. Teraz ma być 450,-. W Warszawie to nie wystarczy”- odpisała na Twitterze Joanna Bitner. Dodała hasztag #dodatekwielkomiejski. To dodatkowe pieniądze dla sędziów pracujących w dużych miastach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

