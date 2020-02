Prezes sądu w Szczecinie o fałszerstwie w “Kaście” TVP Chodzi o historię Rafała T. Oskarżony o wymuszenia miał zostać przedstawiony jako ofiara. Dodatkowo dokument, który złożył jeden sędzia, przypisano innej sędzi. Zamieniono również formę wypowiedzi z męskiej na żeńską. Prezes sądu w Szczecinie Maciej Strączyński uważa, że to nie pomyłka, a celowe fałszerstwo TVP. Sprawa dotyczy Zbigniewa Józefowicza. Gdy w 2002 r. grad wytłukł mu zboże i rzepak mężczyzna miał się zwrócić o pożyczkę do Rafała T. W trakcie spłaty długu oprocentowanie miało zmienić się z 5 proc. na 30 proc. Józefowicz miał być również zastraszany i bity. Miał też zostać wywieziony do lasu i kopać sobie grób z pistoletem przystawionym do głowy – opisuje szczecin.wyborcza.pl. Ostatecznie Rafał T. miał zostać oskarżonym o wymuszenia. Sprawa ciągnęła się latami. Mężczyzna w 2016 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, ale w kolejnej instancji wyrok podniesiono do 5,5 roku więzienia. W “Kaście” TVP Rafał T. miał zostać przedstawiony jako ofiara: ludzi, którzy mieli nie oddawać mu pożyczonych pieniędzy oraz sądów, które nie sprawdziły wiarygodności świadków. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

