Prezydent Duda na Pomorzu. Gwizdy, szarpanina i wyzwiska. Nie milkną echa wystąpień prezydenta Dudy na Pomorzu. Nie o treść przemówień głowy państwa jednak chodzi, a o to, że “gorące powitanie” zorganizowali mu tam jego przeciwnicy. Politycy PiS nie ukrywają oburzenia, ale pikietujący przeciwko Dudzie podkreślają, że to oni byli obrażani i wyzywani przez sympatyków partii Jarosława Kaczyńskiego. Jak pisaliśmy wczoraj w Onecie, prezydent Duda został wygwizdany podczas swojego przemówienia w Pucku. Gorąco było też podczas jego wystąpienia w Wejherowie – pojawiła się tam grupa przeciwników prezydenta. Pikietujący mieli ze sobą transparenty, na których widniały hasła m.in. “Konstytucja”, “Duda jesteś wstydem narodu”, “Duda = 4 litery”, “Przestańcie kraść, wyPAD 2020”. Demonstrujący gwizdali i wykrzykiwali hasła: “Marionetka”, “Będziesz siedział”, “Cała Polska z was się śmieje komuniści i złodzieje”. Takie zachowanie oburzyło polityków PiS i sympatyków partii Jarosława Kaczyńskiego. Niektórzy zwracają uwagę, że podczas uroczystości patriotycznych nikt nie powinien zakłócać wystąpień prezydenta. Inni oczekują przeprosin ze strony kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która później spotkała się z pikietującymi działaczami KOD i Obywateli RP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

