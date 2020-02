Prezydent wygwizdany na uroczystościach w Pucku Okrzyki “marionetka oraz “będziesz siedział”. W taki sposób KOD manifestował sprzeciw wobec przemawiającego w Pucku prezydenta. Sprawa podzieliła polityków – ci z prawicy twierdzą, że podczas protestu obrażono prezydenta. Opozycja zwraca zaś uwagę na niekonstytucyjne działania Andrzeja Dudy. Prezydent przed kościołem pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odsłonił tablicę upamiętniającą setną rocznicę zaślubin. W przemówieniu podkreślał, jak istotne dla historii Polski było przyłączenie Pomorza do terytorium kraju. – Tamto wydarzenie w czasach odbudowy kraju, było jednym z najważniejszych. Polska wróciła nad Bałtyk i możliwy był rozwój. Morza i oceany świata stały się dla nas otwarte. To był bardzo ważny czas, który nie byłby możliwy, gdyby nie wasi ojcowie i dziadkowie, gdyby nie Kaszubi – stwierdził. W tym samym momencie na drugim na sąsiednim nadbrzeżu swoje niezadowolenie wyrażał Komitet Obrony Demokracji. Z ust demonstrantów padały słowa “marionetka”, “będziesz siedział”, “Konstytucja”. Media publiczne informowały, że nieznany uczestnik demonstracji miał używać obelżywych słów wobec głowy państwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

