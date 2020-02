Prezydent wygwizdany, PiS składa projekt uchwały. “Szczyt hipokryzji”. Sejm wyraża najwyższe oburzenie wobec barbarzyńskich zachowań wymierzonych w autorytet polskiego państwa – głosi projekt uchwały PiS “w związku z wydarzeniami w Wejherowie i Pucku”, gdzie grupy protestujących zakłócały wystąpienie Andrzeja Dudy. – To szczyt hipokryzji, od czterech lat ten obóz władzy buduje przemysł pogardy i nienawiści – ocenił szef PO Borys Budka. W poniedziałek na Pomorzu prezydent Andrzej Duda uczestniczył w uroczystościach z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem. W Pucku i Wejherowie podczas jego spotkań z mieszkańcami grupy protestujących gwizdały i wykrzykiwały: “Marionetka”, “Będziesz siedział”. Na transparentach widniały takie hasła, jak “Konstytucja”, “Kłamca” czy “Przestańcie kraść, wyPAD 2020”. Politycy PiS w mediach społecznościowych sugerowali, że zakłócającymi wystąpienia Andrzeja Dudy byli między innymi zwolennicy wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta oraz że ich akcja była organizowana lub aprobowana przez polityków PO. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski komentował, że “politycy Platformy Obywatelskiej muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wspieranie hejtu na prezydenta Andrzeja Dudę podczas uroczystości państwowych to sposób na kampanię wyborczą”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.