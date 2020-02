Prezydent zwleka z nadaniem tytułów profesora Dwaj naukowcy: dr hab. Michał Bilewicz i dr hab. Walter Żelazny od dłuższego czasu czekają na nadanie tytułów profesora przez Prezydenta RP. Ustawa nie przewiduje merytorycznego badania odpowiedniego wniosku Centralnej Komisji przez Prezydenta RP – kandydata ocenia samo środowisko naukowe – czytamy na stronach “Rzeczpospolitej”. Z doniesień medialnych RPO dowiedział się o opóźnieniach w nadawaniu przez prezydenta tytułów naukowych niektórym kandydatom. Opóźnienia mogą mieć związek zarówno z wątpliwościami dotyczącymi problematyki, będącej przedmiotem pracy naukowej kandydatów (m.in. badania nad antysemityzmem), jak i działalnością pozanaukową (zaangażowanie w działalność Komitetu Obrony Demokracji). Wśród tych osób znajdują się m.in. dr hab. Michał Bilewicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, który oczekuje na decyzję od niespełna roku oraz dr hab. Walter Żelazny, prof. Uniwersytetu w Białymstoku (oczekujący na decyzję od niespełna dwóch lat). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

