Proboszcz powiedział “nie” tablicy pamięci Lecha Kaczyńskiego W ramach obchodów 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem Andrzej Duda na puckim kościele miał odsłonić tablicę upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Proboszcz zdecydował, że do tego nie dojdzie. Na kilka dni przed uroczystościami mieszkańcy i władze Pucka dowiedzieli się, że w ramach obchodów ma zostać odsłonięta tablica upamiętniająca Lecha Kaczyńskiego. Wzbudziło to duży sprzeciw. Puck po wyborach samorządowych zasłynął tym, że we władzach miasta nie ma ani jednego polityka PiS. Tablica miała upamiętnić 10. rocznicę uczestnictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego w obchodach Zaślubin Polski z morzem. Jak podaje “Dziennik Bałtycki”, podczas spotkania komitetu organizacyjnego działającego przy puckiej parafii, proboszcz Jerzy Kunza podjął decyzję, że tablicy z Lechem Kaczyńskim nie będzie, ponieważ budzi zbyt skrajne emocje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.