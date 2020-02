Prokuratura bada lekarskie dyżury Stanisława Karczewskiego Prokuratura wystąpiła do Kancelarii Senatu o dokumenty dotyczące wicemarszałka Stanisława Karczewskiego. To konsekwencja zawiadomienia o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. Chodzi o płatne dyżury lekarskie, które w latach 2009-2015 – według ustaleń tvn24.pl – pełnił podczas bezpłatnego urlopu udzielonego mu w związku z wykonywaniem mandatu senatora. Portal tvn24.pl ujawnił w grudniu zeszłego roku, że Stanisław Karczewski jako senator, a potem wicemarszałek Senatu w latach 2009-2015 zarobił podczas bezpłatnego urlopu w swym macierzystym szpitalu ponad 400 tysięcy złotych. W poniedziałek “Gazeta Wyborcza” podała, że 22 stycznia do Kancelarii Senatu wpłynęło pismo z warszawskiej Prokuratury Okręgowej z prośbą o dokumenty dotyczące Karczewskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

