Prokuratura poszukuje ofiar księdza. Ma zostać usunięty z kapłaństwa. Diecezja płocka podjęła działania wobec ks. Krzysztofa L., który przebywa w areszcie pod zarzutem wykorzystania seksualnego 16-latka. Kapłan przez lata był przesuwany między instytucjami kościelnymi, nie mógł też sprawować posługi. Teraz pojawiła się nowa ofiara, dlatego ksiądz ma zostać usunięty z kapłaństwa. Prokuratura poprosiła szkoły, w których uczył, o listy uczniów – informuje “Rzeczpospolita”. We wtorek “Rzeczpospolita” ujawniła, że ksiądz L. zaprzyjaźnił się z 16-letnim ministrantem, zdobył jego zaufanie, a w sylwestra 2016 r. odurzył i nieprzytomnego miał wykorzystać. Sprawa wyszła na jaw jesienią ubiegłego roku. Okazuje się, że władze kościelne wiedziały o skłonnościach kapłana, jednak przez lata nie ukróciły skutecznie jego aktywności. Potwierdzone wyrokiem kościelnym nadużycia księdza miały miejsce w 2010 r. Do kurii płockiej wpłynęła skarga o możliwości popełnienia przez niego nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Biskup płocki wszczął postępowanie kanoniczne, w którym uczestniczył przedstawiciel szkoły, do której uczęszczały osoby pokrzywdzone. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

