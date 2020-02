Prokuratura Ziobry chce oskarżyć sędziego Igora Tuleyę za orzeczenie krytyczne wobec PiS Prokuratura Krajowa wystąpiła o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei za to, że nakazał śledztwo w sprawie głosowania PiS w Sali Kolumnowej Sejmu. Tuleya będzie pierwszym sędzią, wobec którego zastosowano ustawę kagańcową. Bo o jego immunitecie zdecyduje nielegalna Izba Dyscyplinarna Ciekawie się zapowiada? Ten tekst powstał dzięki dobrowolnym wpłatom Czytelników. Czytasz OKO? WESPRZYJ OKO>> – To namacalny dowód na to, że Polska nie różni się od Turcji. Od początku trzeba było się liczyć z konsekwencjami za wydanie orzeczenia dotyczącego głosowania sejmowej większości w Sali Kolumnowej. I ja się z nimi liczyłem. Pewnie należę do szkodników, których należy wyeliminować – tak sędzia Igor Tuleya komentuje w rozmowie z OKO.press wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu. O uchylenie immunitetu wnosi wydział wewnętrzny Prokuratury Krajowej. To specjalny wydział utworzony przez PiS do ścigania prokuratorów i sędziów. Prokuratura chce uchylić immunitet, by postawić sędziemu zarzut karny niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień, za wydane 18 grudnia 2017 roku orzeczenie. Według Prokuratury Krajowej Tuleya bezprawnie pozwolił, by wysłuchali go i nagrali dziennikarze. Zdaniem prokuratury sędzia ujawnił osobom „nieuprawnionym” tajemnicę śledztwa. Pod wnioskiem o uchylenie immunitetu podpisał się prokurator Dariusz Ziomek, delegowany do pracy w Prokuraturze Krajowej z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

