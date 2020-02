Protesty podczas przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy w Rabce-Zdroju Kampania wyborcza nabiera tempa. Prezydent Andrzej Duda udał się na Podhale. Podczas spotkania z mieszkańcami Rabki-Zdroju doszło do incydentu podczas przemówienia prezydenta. Niektórzy protestujący spontanicznie zaczęli wyciągać egzemplarze z Konstytucją. Doszło do szarpaniny. Andrzej Duda w swoim wystąpieniu nawiązał do historii regionu. – Zawsze mnie ściska za gardło kiedy przyjeżdżam w te miejsca. Bo ja stąd jestem, Kraków przecież niedaleko, a moja rodzina jest spod gór. [ I gdy słyszę tę góralską muzykę – czy na Podhalu, w górach, czy w Warszawie jak do mnie przyjeżdżacie, to czuje zawsze wielkie wzruszenie – wyznał prezydent. Prezydent przypomniał także, że w latach 60. w Rabce Zdroju mieszkała Maria Mackiewicz-Kaczyńska. – Tu mieszkała jej mama, jej brat. Oni przenieśli się tutaj, aby nie tylko korzystać z uroków natury, ale też ze względów zdrowotnych. To było dla nich bardzo potrzebne – tłumaczył Andrzej Duda. Prezydent ciepło wspominał pierwszą damę. – Maria Kaczyńska była niezwykle szlachetną osobą, pomagała bezinteresownie wielu ludziom – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.