"Przeskoczył przez stół, uderzył". Sędzia zaatakowana na sali rozpraw. Sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku została zaatakowana w trakcie rozprawy przez podsądnego – informuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Sędzia ukarała mężczyznę 14 dniami aresztu. – Prokurator generalny Zbigniew Ziobro poleci swemu zastępcy objęcie nadzorem postępowania przygotowawczego w tej sprawie – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. O zdarzeniu stowarzyszenie poinformowało za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. Jak czytamy we wpisie, "podsądny przeskoczył przez stół sędziowski i uderzył sędzię pięścią w okolice obojczyka, a następnie skopał. Protokolant obezwładnił napastnika". "Kierujemy w stronę sędzi i jej bliskich ciepłe myśli życząc jej szybkiego powrotu do zdrowia" – napisano.

