Przyjaciele Muzeum POLIN wzywają do zażegnania kryzysu W środę odbyło się spotkanie przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, organizacji społecznych i środowisk żydowskich, podczas którego powstało oficjalne, wspólne oświadczenie. Pismo zawiera apel o “pilne zażegnanie kryzysu wywołanego brakiem powołania dyrektora” muzeum. Treść oświadczenia oraz lista osób, które je poparły, została opublikowana na stronie Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce: “W imieniu przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich, organizacji społecznych, środowisk żydowskich oraz darczyńców, reprezentowanych przez nas, zwracamy się do założycieli Muzeum POLIN z apelem o pilne zażegnanie kryzysu wywołanego brakiem powołania jego dyrektora. Muzeum POLIN nie może pozostawać w stanie zawieszenia, bez dyrektora powołanego na wieloletnią kadencję, który z powodzeniem będzie kontynuować misję instytucji tak dobrze służącej dialogowi i porozumieniu polsko – żydowskiemu oraz obrazowi Polski w świecie”. Autorzy pisma podkreślili, że profesor Dariusz Stola była “najlepszym kandydatem” do objęcia stanowiska. “Brak powołania profesora Stoli musi zostać odebrany jako porażka przez każdego, komu na sercu leży dobro Muzeum” – podkreślają. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

