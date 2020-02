Przyłębska nie przyszła, przewodniczący Ast zmienił zdanie, na komisji burza Prezes nowego Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska nie przyszła we wtorek na posiedzenie sejmowych komisji. Nieobecność jej biuro tłumaczyło “koniecznością obrony Trybunału przed publicznym podważaniem jego pozycji”. Przewodniczący Marek Ast (PiS) początkowo uznał, że obecność prezes TK nie jest konieczna, potem właśnie ze względu na jej nieobecność doprowadził do zakończenia obrad. – Pani Przyłębska ma czas na spotkania z prezesem Kaczyńskim, a nie ma czasu na spotkanie z komisją – zauważyła posłanka Katarzyna Piekarska (KO). Na wtorek połączone komisje sejmowe: ustawodawcza oraz sprawiedliwości i praw człowieka zaplanowały zapoznanie się z przedłożoną w formie elektronicznej “informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku”. Już od poniedziałku było wiadomo, że prezes Julia Przyłębska na posiedzenie komisji się nie wybiera, nie będzie jej też na posiedzeniu plenarnym Sejmu. W rozmowie z dziennikarzami poseł PiS Marek Ast, przewodniczący komisji sprawiedliwości, deklarował, że “czuje się lepiej” z tym, że Przyłębska nie przyjdzie. – Ilekroć pani prezes uczestniczyła w posiedzeniu komisji (…) musiałem się wstydzić za wypowiedzi posłów opozycji, którzy wprost obrażali sędziów Trybunału Konstytucyjnego i panią prezes osobiście – tłumaczył. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

