Ramy negocjacji brytyjsko-unijnych uzgodnione Unijni ambasadorowie uzgodnili w poniedziałek mandat w sprawie negocjacji przyszłych stosunków z Wielką Brytanią – poinformowały źródła dyplomatyczne. We wtorek mają go zaakceptować unijni ministrowie. Jeśli tak się stanie, w przyszłym tygodniu ruszą rozmowy z Londynem. Jedną z kluczowych kwestii w dokumencie, który będzie wyznaczał ramy dla głównego negocjatora ze strony Unii Europejskiej Michela Barniera, są gwarancje w sprawie uczciwej konkurencji. Chodzi o równe zasady działania dla firm w UE i Wielkiej Brytanii, tak, by przedsiębiorstwa z Wysp, korzystając z niższych standardów pracy, czy ochrony środowiska nie zdobywały w ten sposób przewagi konkurencyjnej nad tymi z Unii. Bruksela chce, aby Londyn przyjął takie same regulacje w różnych dziedzinach, od pomocy publicznej po standardy pracy i standardy socjalne. Według nieoficjalnych informacji na wniosek Francji w tekście zapisano, że unijne standardy będą punktem odniesienia, by stwierdzić w przyszłości, czy Wielka Brytania spełnia swoje obowiązali jako strona umowy.

