Ranking najbogatszych polityków. W czołówce przedstawiciele PiS i opozycji. Ponad 45 mln zł zgromadził najbogatszy polski polityk. Poseł PO Artur Łącki majątek zbił na branży hotelarskiej. Wśród pięćdziesięciu polityków o największych majątkach znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Okazuje się jednak, że na fortunę nie mogą konkurować obecni od lat na scenie politycy. W zestawieniu tygodnika "Wprost" nie ma ani Grzegorza Schetyny, ani Jarosława Kaczyńskiego. Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najbardziej majętnych polityków. Wśród 40 pozostałych polityków w rankingu znaleźli się m.in. Janusz Korwin-Mikke, Karol Karski, Danuta Hübner, Joanna Senyszyn, Janusz Lewandowski, Andrzej Halicki, Włodzimierz Czarzasty, Jerzy Buzek i Ryszard Legutko.

