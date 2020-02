Raport: Indie piątą gospodarką świata. Wyprzedziły mocarstwa. Indie prześcignęły w 2019 roku Francję i Wielką Brytanię pod względem poziomu PKB – wynika z raportu organizacji World Population Review. Indyjska gospodarka jest warta 2,94 bln USD. Premier Narendra Modi obiecał, że do 2025 r. osiągnie ona poziom 5 bln USD. Dane przedstawione przez WPR, amerykański ośrodek badawczy, pokrywają się z szacunkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) z października 2019 r., który również dawał Indiom awans na piątą pozycję w rankingu. Indie z PKB na poziomie 2,94 bln USD nieznacznie wyprzedziły Wielką Brytanię i Francję. WPR podał w raporcie, że nominalne PKB szóstej z kolei Wielkiej Brytanii wynosi 2,83 bln USD, a plasującej się na miejscu siódmym Francji – 2,71 bln USD. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

