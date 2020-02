Rekordowo wysoki apartamentowiec – najwyższy w Kanadzie W środę, 12 lutego 2020 r., firma Pinnacle International ogłosiła, że jej najnowszym projekte, jest 95-piętrowy budynek mieszkalny w centrum Toronto. Ten rekordowej wysokości budynek, zaprojektowany przez Haririego Pontariniego, nazywa się „SkyTower” i będzie to najwyższy budynek mieszkalny jaki kiedykolwiek zbudowano w Kanadzie – wysokości 313 metrów. W SkyTower znajdzie się ponad 800 apartamentów. Luksusowe mieszkania o powierzchni od 520 do 2300 stóp kwadratowych będą kosztowały od 800 000 dol. „Kultowy adres, taki jak One Yonge, wymaga kultowego projektu architektonicznego”, powiedział wiceprezes Pinnacle ds. sprzedaży i marketingu, Anson Kwok. „Wiedzieliśmy, że ta lokalizacja wymaga czegoś eleganckiego i charakterystycznego”. Oczywiście SkyTower bedzie zapewniał fantastyczne widoki. Rysunki pokazujące, jak będzie wyglądać SkyTower po ukończeniu, pokazują, jak niesamowicie wysoki będzie ten budynek w stosunku do wieży CN Tower. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.