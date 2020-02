Rekordowy czas przelotu z Nowego Jorku do Londynu Samolot linii British Airways pobił w niedzielę rekord przelotu z Nowego Jorku do Londynu w kategorii samolotów niebędących ponaddźwiękowymi. Pomógł w tym przechodzący nad Wielką Brytanią sztorm Ciara. Należący do brytyjskiego przewoźnika Boeing 747-436 wylądował w niedzielę rano na londyńskim lotnisku Heathrow po locie, który trwał 4 godziny i 56 minut, czyli o 80 minut krótszym niż wynikało z rozkładu. Dzięki sprzyjającemu wiatrowi w trakcie lotu samolot osiągnął prędkość 1327 kilometrów na godzinę. Według portalu Flightradar24, który pozwala na bieżąco śledzić ruch samolotów na całym świecie, maszyna British Airways pobiła o kilkanaście minut rekord przelotu na tej trasie, który dotychczas należał do linii Norwegian i wynosił 5 godzin i 13 minut. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.