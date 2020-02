Resort Ziobry żąda od prezesów sądów donosów na niepokornych sędziów Resort Ziobry zażądał od prezesów sądów w całej Polsce informacji o wszystkich orzeczeniach, w których sędziowie zanegowali legalność nowej KRS i status składów sądów z udziałem powołanych przez Radę sędziów. Sądy na zabranie tych informacji mają jeden dzień. Sędziowie żądanie ministerstwa uważają za bezprawne Pismo do prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych z żądaniem informacji o orzeczeniach dotyczących statusu nowej KRS, rozesłał w czwartek 20 lutego 2020 departament kadr i organizacji sądów powszechnych i wojskowych ministerstwa sprawiedliwości. Ministerstwo żąda przesłania informacji o „orzeczeniach sądów powszechnych dotyczących w jakimkolwiek zakresie kwestii statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP na wniosek KRS w składzie ukształtowanym w 2018 r., w szczególności dotyczących wyłączenia takich sędziów od orzekania w sprawie, nieważności postępowania, niewłaściwego składu sądu, niezgodności składu sądu z przepisami prawa, wydania wyroku przez osobę nieuprawnioną, zadania pytania prawnego (nie jest niezbędny skan orzeczenia, wystarczy jego sygnatura i data wydania oraz informacja o treści rozstrzygnięcia)”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

