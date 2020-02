Rocznica katastrofy smoleńskiej będzie dla PiS niewygodna W drugiej turze opozycja musi przekonać Polaków, że to nie są wybory prezydenckie, ale tak naprawdę plebiscyt na głosowanie przeciwko PiS – mówił w RMF FM politolog, prof. Antoni Dudek. Gość RMF FM mówił m.in. o możliwości wygrania wyborów prezydenckich przez Andrzeja Dudę w I turze. Jest zdania, że co prawda obecny prezydent ma wysoki poziom akceptacji, ale do wygrania wyborów droga jest daleka. Politolog uważa, że otoczenie Andrzeja Dudy pomysł na wygranie w I turze opiera na odebraniu głosów Konfederacji, czyli Krzysztofowi Bosakowi, “i wtedy się zrobi z tego 50 procent”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

