Roman Giertych skazany przez Izbę Dyscyplinarną Gdybym zapłacił, to wpadłbym w pułapkę, w którą chce mnie wciągnąć tak zwana Izba Dyscyplinarna – powiedział w “Tak Jest” w TVN24 Roman Giertych, którego we wtorek nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna ukarała grzywną. – Jeśli będzie mnie to kosztowało pobyt w areszcie, jestem na to psychicznie przygotowany – dodał adwokat. Mecenas Roman Giertych zeznawał we wtorek przed nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbą Dyscyplinarną. Sprawa dotyczyła kasacji, którą prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył na postanowienie adwokackiego sądu dyscyplinarnego o umorzeniu sprawy Giertycha. Izba Dyscyplinarna oddaliła kasację. Giertych podczas rozprawy wyraził pogląd, że członkowie składu orzekającego tak naprawdę nie są sędziami. Po tych słowach ogłoszono przerwę, po której wydano postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w wysokości 3 tysięcy złotych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.